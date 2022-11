Firenze perde un maestro dell'artigianato, è scomparso Renzo Scarpelli

Firenze piange la scomparsa di Renzo Scarpelli. Artigiano del mosaico in pietre dure, ovvero il 'commesso fiorentino' in uso dal 1500, è stato uno dei maestri più grandi dell'artigianato fiorentino e italiano. Aveva 75 anni.

Dario Nardella, sindaco fiorentino, lo ha ricordato: "La sua bottega è uno scrigno di storia, bellezza, creatività, saper fare.

Renzo ci ricorda con la sua vita che non dobbiamo mai smettere di impegnarci per sostenere gli artigiani e il loro lavoro e trasmettere con più convinzione l’amore per la nobile arte dell’artigianato alle nuove generazioni. Firenze e l’Italia hanno bisogno anche di questo.

Ciao Renzo, non ti dimenticheremo".

“Con Renzo Scarpelli se ne va un pezzo di storia dell’artigianato non solo fiorentino ma italiano. In un giorno triste come questo, la nostra speranza è che il suo esempio di capacità, dedizione e passione sia seguito da tanti giovani”. Così Giovanni Lamioni, presidente di Artex, a nome di tutto il cda e dello staff del Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, ricorda Renzo Scarpelli, mosaicista fiorentino prematuramente scomparso.