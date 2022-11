Spettacolo di beneficenza con I Ragazzi di Cerbaiola

L’associazione Musica Mundi di Empoli – diretta dal soprano Cristina Pagliai- e l’associazione I Ragazzi di Cerbaiola indicono uno spettacolo di beneficenza. Ancora una volta i ballerini e cantanti dell’associazione Musica Mundi saranno in scena al Teatro Il Momento di Empoli l'otto dicembre alle ore 16,30 per una serata di beneficenza a favore dei disabili del centro diurno di Cerbaiola e in commemorazione di Patrizia Corti. Lo spettacolo ricalca le vicissitudini della grande opera lirica 'Giulietta e Romeo'.

L’incasso sarà devoluto ai disabili del centro diurno di Cerbaiola per l’acquisto di strumenti ludico/riabilitativi e per il mantenimento dell’agricoltura sociale. Anche quest’anno sono state raccolte le olive con gli strumenti acquistati dall’associazione I Ragazzi di Cerbaiola per un valore di circa € 1.500.