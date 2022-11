Senigallia vince a Empoli contro Use Computer Gross

Il campionato dell’Use Computer Gross continua ad essere una lunga, difficilissima salita. Anche il sesto assalto alla prima vittoria stagionale, infatti, va male. Senigallia passa al Pala Sammontana per 50-69 ed è difficile contestare la legittimità del successo dei marchigiani che, di fatto, controllano sempre la partita portandola poi a casa anche con un margine ampio. Ingeneroso, forse, ma in fondo non è la forbice che separa le due squadre alla sirena ad essere importante. Il punto è che ancora una volta la Computer Gross, oltre ai suoi limiti che ben si sapevano, ci mette molto del suo sbagliando troppi tiri costruiti bene, perdendo troppi palloni in momenti topici della partita e, soprattutto, squagliandosi proprio quando arriva sul meno tre riaprendo il match. Lì, quando davvero conta, incassa un parziale di 3-18 al quale poi è impossibile replicare. Fermo restando che, segnando 50 punti, difficilmente puoi pensare di vincere una qualunque partita di un qualunque campionato.

E dire che l’approccio alla gara è buono, con i ragazzi di Luca Valentino che l’azzannano con la tripla di Casella e Giannone. La Goldengas ribatte con un parziale di 0-6 mentre Nwokoye commette subito due falli. La tripla di Neri sulla sirena manda le squadre al riposo sul 9-21 che diventa subito 9-23 con Musci. L’Use per non affondare si aggrappa ai liberi di Nwokoye e Hidalgo e, quando Antonini trova la tripla, sull’azione successiva fa lo stesso Neri: 15-23. Altra mazzata poco dopo. Hidalgo e Giannone riportano il punteggio sul 22-30 ma subito arriva una palla persa in modo a dir poco banale e la tripla di Pozzetti. Mazzoni e Casella ribattono dalla lunga e nell’ultimo possesso, prima del 28-35 dell’intervallo, ecco un altro pallone buttato via malamente. Quello che non fa difetto a questa squadra è il carattere e così due triple consecutive di Dal Maso e Casella riportano il punteggio sul 36-40. Senigallia reagisce e, sul 42-45 di Nwokoye, la Computer Gross, dopo un recupero, ha in mano la palla del potenziale pareggio. Lì arriva un’altra banalissima persa che da il via ad un parziale a cavallo dei due tempini di 3-18 (42-52 il passaggio al 30’) col canestro da tre di Cerchiaro dopo uno 0-13. Gnecchi capisce che è il momento di chiuderla e lo fa con due bombe che fanno scorrere i titoli di coda fino al 50-69 finale.

50-69

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 2, Hidalgo 12, Nwokoye 6, Dal Maso 3, Casella 11, Giannone 7, Mazzoni 3, Cerchiaro 3, Marchioli ne, Menichetti ne, Baccetti 3, Antonini 3. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

GOLDENGAS SENIGALLIA

Pozzetti 14, Musci 10, Lemmi 4, Giacomini 4, Gnecchi 12, Cerruti 2, Casabianca ne, Arceci, Camilletti ne, Neri 11, Santucci 12, Valle. All. Filippetti (ass. Peverada)

Arbitri: Bianchi di Riccione e Di Mauro di Sasso Marconi

Parziali: 9-21, 28-35 (19-14), 42-52 (14-17), 50-69 (8-17)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa