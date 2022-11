Auser Musici al Quirinale e anteprima a Pisa

Domenica 13 novembre l'ensemble Auser Musici, guidato da Carlo Ipata e in residenza presso il Teatro di Pisa, si esibirà presso la Cappella Paolina del Quirinale per la stagione concertistica organizzata e trasmessa in diretta da Radio Rai Tre ogni domenica alle 11.50. «Sarà l'occasione – spiega il Maestro Ipata – per presentare il nostro ultimo disco dedicato ai Concerti per flauto di Vivaldi e al contempo ripercorrere un po' della musica antica che abbiamo suonato in questi ultimi anni in compagnia della soprano Roberta Invernizzi». Oltre alle musiche di Vivaldi infatti, il programma si articolerà in una serie di arie del camaiorese Francesco Gasparini e in una cantata del napoletano Niccolò Porpora. Il concerto del Quirinale sarà anticipato da un'anteprima tutta pisana venerdì 11 alle ore 18 presso la Sala Titta Ruffo del Teatro Verdi. «Auser Musici – come recita il sito di Palazzo Quirinale - è uno dei più importanti gruppi musicali a livello internazionale fra quelli dediti al repertorio barocco eseguito secondo le prassi esecutive e le sonorità dell’epoca». Biglietto intero € 10, ridotto under 30 € 5. Info e prevendita presso il botteghino del Teatro Verdi, online su www.vivaticket.it e alla biglietteria telefonica del Teatro: 050941188.