Mangiare bene spendendo poco: quattro nuovi Bib Gourmand toscani

Sono quattro i nuovi ristoranti Bib Gourmand in Toscana. Lo ha deciso, ovviamente, la Guida Michelin, il sacro graal della ristorazione italiana e mondiale. La Toscana diventa la quarta regione per numero di Bib Gourmand dietro Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

Si parla non di ristoranti stellati, ma di posti più accessibili e dove si mangia bene spendendo una somma di circa trentacinque euro a testa, non di più. Come detto, sono quattro i nuovi locali nella guida: tre vengono dalla provincia di Siena, uno da Lucca.

Partendo proprio dal lucchese si ha l'esperienza più particolare, dato che si tratta di cucina giapponese e non di una vera e propria trattoria toscana. Si chiama Nida, è in zona Porta Elisa a Lucca ed è una delle new entry.

Le altre tre vengono dal Senese. In Valdichiana, in centro a Chiusi, ecco l'Osteria La Solita Zuppa. Ci si sposta in Valdelsa per le altre due novità: una è Futura Osteria a Abbadia a Isola, poco distante da Monteriggioni; l'altra è fuori San Gimignano, si tratta di Da Pode.