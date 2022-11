Bus navette gratis per la Mostra del Tartufo di San Miniato

Autolinee Toscane informa che, su richiesta del Comune di San Miniato, effettuerà il servizio navetta di collegamento tra San Miniato Basso e San Miniato piazza Dante in occasione della 51-ma Edizione della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco, che si terrà nei giorni 12, 13, 19, 20, 26 e 27 novembre.

Il servizio navetta sarà svolto su due linee.

· Linea 1: Via Fontevivo (Palazzetto dello Sport) – Via Toscoromagnola – Via Erti (Cimitero S. Lorenzo) – Via Sanminiatese – Piazza Dante - … - Via Fontevivo (Palazzetto dello Sport) (si veda allegato Linea 1)

· Linea 2: Via Pestalozzi (PAM) – Via Codignola – Via Capitini – Via Toscoromagnola – Via Erti (Cimitero S. Lorenzo) - Via Sanminiatese – Piazza Dante - … Via Fontevivo – Via Toscoromagnola – raccordo Superstrada – Via Pestalozzi (PAM). (si veda allegato Linea 2)

Le fermate del servizio sono quelle presenti sui percorsi di linea TPL più quelle aggiuntive di via Fontevivo (Palazzetto dello Sport), Erti/cimitero, Toscoromagnola (Pista di Atletica)

Il servizio sarà svolto con le seguenti modalità.

Nei giorni del sabato, 12, 19 e 26 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 23:30, solo linea 1, con frequenza di servizio di 1 corsa ogni 30 minuti e di 1 corsa ogni 20 minuti dalle ore 12:00 alle ore 21:00.

Nei giorni delle domeniche, 13, 20 e 27 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 23:30, sia linea 1 che linea 2, con frequenza di servizio di 1 corsa ogni 15 minuti.

L’accesso al servizio è ad offerta indifferenziata e gratuita.

Autolinee Toscane comunica inoltre che, per chi giunge a San Miniato in treno, può fruire dei servizi TPL, autolinea 320 nei giorni feriali e autolinea 290 nei giorni festivi, di collegamento tra la Stazione Ferroviaria, San Miniato Basso e San Miniato piazza Dante. (si veda allegato Linee 320 e 290)

https://www.at-bus.it/it/notizie/665-bus-navetta-gratis-per-fiera-tartufo-san-miniato-pi.html

Fonte: Autolinee Toscane