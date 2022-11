Ciclovia Tirrenica, via al lotto versiliese. Baccelli: "Impegno per la mobilità dolce"

Via libera della Giunta di Palazzo Strozzi Sacrati all’accordo di collaborazione fra Regione Toscana e Comune di Viareggio per la realizzazione del lotto versiliese della ciclovia Tirrenica.

“Con lo schema d’accordo appena approvato – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli- destiniamo al Comune di Viareggio 40mila euro per il completamento del tratto di pista che attraversa i comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio. In una delibera precedente- ha aggiunto Baccelli- avevamo confermato i tratti prioritari su cui intervenire, fra cui questo, che rientra nel tratto Apuano- Versiliese. Continua il nostro impegno per il completamento della ciclovia Tirrenica, per la mobilità dolce e sostenibile, a sostegno dell’ambiente, ma anche per valorizzare la toscana diffusa e gli itinerari più belli”.

Il tratto apuano versiliese vale complessivamente 700mila euro di cui 522mila finanziato con fondi statali veicolati dalla Regione Toscana, il resto dalla stessa Regione con compartecipazione dei Comuni interessati.

L'itinerario è costituito dal lotto di completamento nel Comune di Fosdinovo (al confine con la Liguria) e dal tratto di costa dal Comune di Carrara fino al canale Burlamacca nel Comune di Viareggio. Sarà realizzato anche il tratto "Costa sud"della ciclovia tirrenica, che comprende il lotto della Sterpaia nel Comune di Piombino e quelli di completamento da Follonica a Capalbio (costa della Maremma). Il primo, come detto, è finanziato con fondi statali assegnati con il Decreto ministeriale 517/2022, mentre al secondo sono destinati fondi Pnrr.

I lavori dovranno essere affidati entro il 31 dicembre 2023 e terminati entro il 30 giugno 2026.

La ciclovia Tirrenica è un’infrastruttura strategica per lo sviluppo della mobilità dolce e del turismo sostenibili da Ventimiglia a Roma inserita nel Pnrr e collegata alla Rete nazionale delle Ciclovie e dei percorsi europei Eurovelo. Nel 2021 la Regione toscana ha indicato come tratti prioritari da proporre al MiMS il tratto apuano versiliese da finanziare con fondi statali e il tratto Costa sud da finanziare con fondi Pnrr. Il Ministero ha trasmesso la valutazione del tavolo tecnico operativo vontenete esito positivo ai fini dell’ammissibilità al finanziamento. Il tratto apuano versiliese è così stato suddiviso in tre lotti, Fosdinovo (verrà realizzato insieme al tratto ligure), Apuano (dal Comune di Carrara a quello di Montignoso), Versiliese (da Forte dei Marmi fino al canale Burlamacca a Viareggio).

Fonte: Regione Toscana