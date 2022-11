Cliniche mobili per l'Ucraina: asta di solidarietà alla Casa D’Aste Pananti

Questo appuntamento, organizzato in collaborazione con Yale – International Alliance, Gruppo giovani Imprenditori Confindustria Firenze, PERLAB (Laboratorio di Psicologia, Emozioni & Ricerca - Spin-off Università degli Studi di Firenze) e Galleria Pananti Casa D’Aste, ha come obiettivo quello di allestire un mezzo da inviare in Ucraina per offrire pronto soccorso medico e psicologico. Il 100% dei fondi raccolti verrà destinato al progetto.

Quanto raccolto grazie all’asta di solidarietà che si terrà a partire dalle 18.00 di Giovedì 10 novembre presso la Casa D’Aste Pananti -Palazzo Peruzzi De' Medici, in Via Maggio 28 a Firenze - sarà destinato alla realizzazione di almeno una Clinica Mobile da destinare a contesti emergenziali per offrire cure mediche e supporto psicologico. In collaborazione anche con la Croce Rossa Ucraina, il primo obiettivo per il prossimo biennio è quello di offrire supporto direttamente territorio di conflitto, soprattutto laddove gli ospedali, per adulti e per bambini, sono venuti a mancare. Nella Clinica Mobile opereranno medici e psicologi CRI che potranno essere formati gratuitamente dal team PERLAB in partnership con il Yale Center for Emotional Intelligence, su come applicare l'intelligenza emotiva per gestire situazioni di stress e di emergenza. Inoltre, le Cliniche mobili saranno fornite non solo di strumentazione medica che consenta alle persone di ricevere assistenza di primo soccorso (ecografi, ECG, bombole di ossigeno, teli isotermici, glucotest, aspiratori, farmaci, etc.), ma anche di video, libri, giochi, materiali e strumenti di supporto psicologico per affrontare stress emotivi ed eventi traumatici.

“E’ molto importante continuare a mantenere alta l’attenzione sulle necessità della popolazione civile in Ucraina, poiché il conflitto va avanti senza tregua e le condizioni di vita sono sempre più estreme. Grazie a questa iniziativa sarà messo a disposizione uno strumento veramente prezioso per l’assistenza alle persone in piena emergenza e non possiamo che ringraziare sinceramente tutti i partner che si sono messi in gioco in prima linea per orchestrare quanto necessario alla realizzazione del progetto.” È il commento del Presidente del Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana, Lorenzo Andreoni



ORARI:

ORE 18:00

Benvenuto ai partecipanti - aperitivo musicale - visione lotti

ORE 19:00

Presentazione del progetto e di esperienze di CRI in Ucraina con Michele Lassi dell’Information Management Team di Croce Rossa Italiana

ORE 19:30 ASTA

Inizio asta emozionale: battitura d’asta lotti con storytelling e relative emozioni

Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Casa d'Aste Pananti - Firenze. Il costo delle spedizioni sarà a carico degli acquirenti.

Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore.



PAGAMENTI E DONAZIONI PER IL PROGETTO:

si possono effettuare esclusivamente tramite bonifico bancario nel conto di Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze:

IBAN: IT24D0867305755000000245120

CAUSALE: Progetto Cliniche Mobili