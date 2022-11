Consiglio comunale, si parla delle vittime del Duomo e di bilancio

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza), nel Palazzo Comunale martedì 8 novembre alle 17.

La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

La presenza del pubblico è consentita nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.

Sarà trattato il seguente odg:

- Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

- Risposta ad interpellanza presentata il 30.05.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Personale”.

- Risposta ad interpellanza presentata il 23.06.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Spartitraffico”.

- Risposta ad interpellanza presentata il 29.07.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Tosco Romagnola”.

- Risposta ad interpellanza presentata il 12.07.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Passarella e circonvallazione”.

- Risposta ad interpellanza presentata il 29.07.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Regolamento di polizia rurale. Applicazione”.

- Mozione presentata il 27.09.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Piccola mobilità”.

- Mozione presentata il 25.10.2022 dai gruppi consiliari “Forza Italia” e “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Solidarietà e libertà per le donne iraniane”.

- Mozione presentata il 27.10.2022 dai gruppi consiliari “Partito Democratico”, "Uniti si può" e “Riformisti per San Miniato” ad oggetto: “Realizzazione nuovo Liceo Marconi e interventi all'ITC Cattaneo”.

- Cittadinanza onoraria alla memoria delle vittime della strage del duomo. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

- Istituzione “Bottega di Geppetto Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti". Bilancio di Previsione 2022-2024. Variazione. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà). Immediatamente eseguibile

- Riconoscimento di debiti fuori bilancio per le spese di cui alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di San Miniato in data 30.06.2022 nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa n. 13512 del 13.02.2022. (Servizio Autonomo Polizia Municipale). Immediatamente eseguibile

- Bilancio di Previsione 2022-2024. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile

