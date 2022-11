Escort4you spiega i dati del fenomeno delle escort in Italia

Il settore delle escort in Italia registra un trend positivo da diversi anni, sia per quanto riguarda il giro d’affari che il numero di richieste sui siti specializzati. Secondo i dati raccolti da Istat e Codacons e analizzati da Escort4you, in Italia il fatturato generato dal settore supera i quattro miliardi e mezzo di euro annui, con un numero di clienti stimati tra 3 e 9 milioni. Il numero di escort in Italia cresce ogni anno: nel 2021 le lavoratrici stabili nel settore erano circa 120 mila, più circa 20 mila lavoratrici occasionali che svolgono l’attività solo in caso di necessità. Vediamo ora alcuni dati analizzati da Escort4you.

Le città più frequentate dalle escort

Secondo le stime di Escort4you, le escort a Roma sono le più numerose, seguite dalle escort a Milano e dalle escort a Torino. Essendo i centri più grandi e popolosi, il dato non sorprende, ma ci sono alcune città, come Bologna o Brescia, che si trovano nella top 10 dei centri con il maggior numero di escort pur avendo una popolazione inferiore a città più grandi. Questo dipende sia dalla ricchezza del territorio che dalla comodità di spostamento e dalla vivibilità dei centri. Molte escort e Top escort, infatti, prediligono le città che permettono di spostarsi comodamente all’interno della regione e sul territorio italiano. Molte escort, inoltre, si spostano durante le vacanze nelle località che contano più turisti, per approfittare dei flussi maggiori di possibili clienti.

Il settore delle escort e il web

Con l’avvento di internet e soprattutto con la diffusione capillare degli smartphone, la ricerca di escort è molto cambiata. Grazie ai siti specializzati come Escort4you, che offrono i migliori annunci di escort nel web, i clienti sono in grado di cercare la compagnia migliore e di filtrare i risultati, così da poter contattare comodamente le escort e recarsi nel loro appartamento. Sicuramente il web ha aiutato il settore ad espandersi e ha anche permesso alle ragazze di spostare il loro business dalla strada. Anche le questioni legate alla privacy hanno beneficiato del web, poiché gli incontri non si svolgono più nelle strade, ma in comodi appartamenti.