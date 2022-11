Etrusca Basket, un buon primo tempo non basta: a Fontevivo passa la Virtus Imola

In questa 6ª giornata di campionato l’Etrusca è partita forte ma non è riuscita a mantenere il vantaggio meritatamente conquistatosi nei primi due quarti.

Un avvio con il “piede giusto” infatti, vede l’Etrusca in vantaggio sin dai primi minuti con buoni canestri costruiti e una bella difesa aggressiva. Un vantaggio conquistato che viene mantenuto per tutta la seconda frazione dove i canestri di Venturoli e Guglielmi regalano il +10 all’Etrusca. Coach Regazzi è costretto a chiamare time out ma l’Etrusca non si scompone e guidata da capitan Capozio che sigla due importanti bombe consecutive, si impone con il maggior vantaggio (37-22).

La Virtus Imola prova a rimontare ma i ragazzi della Rocca rimangono solidi mandando la gara al riposo lungo sul 42-31.

Al rientro dagli spogliatoi Imola parte forte piazzando un parziale di 7 a 2. Coach Marchini chiama time out per scuotere i suoi che però allentano l’aggressività difensiva facendo rientrare gli avversari. A 5’ dal termine è 47 pari.

L’Etrusca c’è e si fa sentire: grazie ai canestri di Venturoli (top scorer del match con 22 punti) e Spatti infatti è di nuovo vantaggio biancorosso. Imola però non demorde e rientra facilmente fino al -2.

Un ultimo quarto fatto di “tira e molla” vede vantaggi e recuperi. A 2’ dal termine Imola è avanti di 4 lunghezze ma un canestro importante di Spatti e 2 liberi di Venturoli riportano il match in perfetta parità. Manca 1’ al termine e i gialloneri sono più cinici e strappano i due punti sul parquet del Fontevivo.

Sarà fondamentale resettare e non disunirsi in vista del difficile impegno della prossima settimana sul campo di Ancona.

Coach Marchini: “c’è delusione per questa sconfitta, era una partita importante per la classifica ma soprattutto per capire cosa vogliamo essere. Sapevamo dove dovevamo contrastare l'avversario ma difensivamente non siamo stati in grado di farlo. La nostra prestazione difensiva è stata povera, mi aspettavo di più dalla squadra, non ho visto i passi avanti che credevo di vedere!”

La Patrie San Miniato - Virtus Imola 72-75 (19-14, 23-17, 16-25, 14-19)

La Patrie San Miniato: Venturoli 22, Spatti 9, Bellachioma 9, Capozio 8, Guglielmi 8, Tozzi 7, Ohenhen 6, Cipriani 3, Quartuccio, Iacopini NE, Cautiero NE, Bellavia NE. All. Marchini; Ass. Regoli e Latini

Virtus Imola: Mladenov 16, Galassi 13, Aglio 13, Magagnoli 12, Morara 11, Milovanovic 6, Carta 4, Soliani, Dalpozzo, Neri, Pellegrini. All. Regazzi; Ass. Zappi e Zotti.

Fonte: Ufficio stampa Etrusca San Miniato