Frana a Betto, riaperta la Sp79 a Certaldo

Riaperta nei tempi prestabiliti e con senso unico alternato la Sp 79 nel comune di Certaldo, interessata, dal km 12+500 al km 14+300 circa, da lavori di pavimentazione alla frana di Betto.

L'intervento, effettuato da parte della Città Metropolitana di Firenze, è stato reso necessario per mettere in sicurezza l'area di frana che, come risultato dagli ultimi monitoraggi, rischiava di costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

I lavori proseguono per procedere con la ricostruzione della seconda corsia e riaprire quanto prima.