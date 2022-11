Traffico bloccato in zona Scioa a San Miniato. A causa di una fuga di gas è chiusa in entrambe i sensi di marcia via Bagnoli in centro storico (la strada che va verso l'Ospedale e Piazza XX Settembre). Ne dà notizia il sindaco Simone Giglioli. Sono sul posto i tecnici di Toscana Energia e i Vigili del Fuoco, al momento non sono noti i tempi di riapertura.