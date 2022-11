Gru in avaria blocca traffico all'Isolotto, fuga di gas fa impazzire via D'Annunzio

Traffico difficile nel pomeriggio di oggi a causa di due eventi con rilevante impatto sulla circolazione di Firenze. Il primo è accaduto in zona Isolotto. Alle 15.30 circa un veicolo eccezionale (una grossa gru pesante) si è bloccata per avaria al motore in piazza Ciampi-rotonda via Foggini con importanti rallentamenti in ingresso e uscita città. La riparazione del mezzo sarà eseguita sul posto e al momento è atteso l’arrivo del pezzo di ricambio.

Dopo poco più di mezz’ora, intorno alle 16.10, dall’altra parte della città in via D’Annunzio (altezza via della Torre) si è verificata la rottura di una conduttura della rete di distribuzione del gas nel corso di un precedente intervento urgente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno chiuso la zona alla circolazione. La riparazione da parte di Toscana Energia è in corso. Si registrano forti risentimenti sulla direttrice via D’Annunzio-Settignano.

Sempre oggi intorno alle 13 è stata chiusa via di Careggi tra via Bolognese e via Incontri sempre per un intervento urgente.

La Centrale Operativa della Polizia Municipale segnala anche numerosi incidenti in varie zone della città, come via del Pesciolino-via Pistoiese, viale De Amicis, via Silvani, viale Redi, viale Piombino.