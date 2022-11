Lazzeretto mondiale nella danza sportiva, oro per Silvia Mariotti con Manuel Guidotti

Lazzeretto è sul tetto del mondo. La frazione del comune di Cerreto Guidi finisce sul gradino più alto del podio dei campionati mondiali di danza sportiva. Lo fa grazie a Silvia Mariotti, lazzerettese doc, e al suo ballerino Manuel Guidotti, marchigiano ma toscano d'adozione.

L'Italia infatti ha dominato la finale al Campionato del Mondo WDSF Danze Standard Senior 1 a Sibiu in Romania. Nel fine settimana Mariotti e Guidotti si sono presi il primo posto e la medaglia d'oro, oltre a una miriade di complimenti sui social network. Sono risultati la migliore di 38 coppie provenienti da 14 nazioni differenti.

Il 2022 è ricco di soddisfazioni per la coppia di ballerini che hanno vinto in Italia e nel resto d'Europa, fino a laurearsi campioni del mondo. Mariotti e Guidotti da una vita hanno fatto della danza il loro lavoro, oltre che una passione, entrambi infatti insegnano alle Scuole di ballo DSP che hanno sede anche a Stabbia.

"Per me è un sogno che si avvera" ha scritto Silvia Mariotti su Facebook. "Che dire, ancora non realizzo, voglio ringraziare in primis la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, ma anche tutte le persone che hanno sempre creduto in me e non mi hanno mai abbandonato".