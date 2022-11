Lectura Dantis, a Cerrteo Guidi un monologo di Fabrizio Passerotti sul sommo poeta

Inclusa nella rassegna ‘Leggere Fuori’, Giovedì 10 Novembre alle ore 21,00 al Centro Culturale “Santi Saccenti”, a Cerreto Guidi, è in programma “Dante: Principio e fine del sommo viaggio” di e con Fabrizio Passerotti. L’iniziativa, una produzione “I Girasogni a.p.s”, è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dalla Biblioteca comunale “Emma Perodi”, in collaborazione con REA.net.

“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura ché la diritta via era smarrita”. Proprio con questi famosi versi che da sette secoli riecheggiano sulle pagine dei libri e nelle bocche degli uomini e che, nonostante tutto, non cessano di catturare l'anima umana con la loro grandiosa potenza emotiva e perfezione strutturale, parte un viaggio all’interno dell'opera dantesca.

La scelta di portare in scena il primo canto dell’Inferno e l’ultimo canto del Paradiso nasce dalla volontà di mettere in rilievo il divario espressivo ed emotivo presente nella Divina Commedia: in principio la distanza massima da Dio (quindi anche da se stessi) e infine la riscoperta dell'amore per Dio e l'incontro con Lui. Durante questo antico ma sempre attuale viaggio, l’attore Fabrizio Passerotti reciterà e tradurrà in italiano corrente i versi danteschi, rendendo a tutti comprensibili anche le simbologie più misteriose.