Loggia Isozaki, Sgarbi: "Capitolo chiuso". Nardella: "Spero di convincerlo"

Dopo le critiche per il ponte del 31 ottobre, gli Uffizi tornano nel mirino. Secondo Vittorio Sgarbi, neo sottosegretario alla cultura, per gli Uffizi "il concorso è stato già fatto e dopo due mandati Eike Schmidt non è più rinnovabile".

Sgarbi sottolinea che gli unici giorni di chiusura previsti sono il 25 dicembre e il primo gennaio, "ma in previsione vorremmo aprire anche in quelle date, magari con turni straordinari pomeridiani".

Nel mirino c'è sempre la Loggia Isozaki: "Non c'è nessuna polemica, non si buttano soldi su un progetto vecchio, invasivo e costoso. Capitolo chiuso. Non si investe su un'opera faraonica orribile, ma per progetti utili e assunzione di personale. Finché saremo al governo non si farà. Zeffirelli e Fallaci erano contrari".

La risposta di Dario Nardella non è tardata. Il sindaco di Firenze si è rivolto a Sgarbi e ha detto: "Lo invito a non chiudere le porte del tutto, accetti un dialogo. Occorre capire quali siano le reali motivazioni per cui questo progetto non è considerato adeguato".

Ancora Nardella: "La mia posizione è di portare il progetto in fondo. Sono stati stanziati fondi da Franceschini, ci sono impegni e c'è stato un concorso internazionale. Spero di poter incontrare Sgarbi di persona per trovare una soluzione che ci consenta di andare in fondo con il progetto, magari anche con delle modifiche condivise con l'architetto".