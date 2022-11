Lorenzo Nuti a capo di FederModa Pisa

Arriva un nuovo, prestigioso incarico per Lorenzo Nuti. Il giovane imprenditore di Pontedera, 28 anni, titolare dello storico negozio Enzo Abbigliamento di via I Maggio, già presidente di FederModa Confcommercio Pisa, vicepresidente di Confcommercio Pontedera e membro del consiglio e della giunta nazionale di FederModa è stato eletto presidente del Gruppo dei Giovani Imprenditori di Federazione Moda Italia Confcommercio. La nomina è arrivata nel corso dell'assemblea nazionale di Federazione Moda Italia, realtà che rappresenta oltre 170mila negozi di moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori e articoli sportivi in Italia.

“È davvero un'importante soddisfazione personale e professionale” dichiara emozionato Lorenzo Nuti. “Ringrazio il presidente nazionale Giulio Felloni e l'intero consiglio per la fiducia nei miei confronti, che cercherò di ripagare lavorando duro insieme a una squadra composta da 7 imprenditori e rappresentativa dell'intero territorio nazionale. Il primo e ambizioso obiettivo sarà quello di riportare i clienti all'interno dei negozi, anche attraverso i nuovi canali messi a disposizione dalla digitalizzazione: sono convinto che l'innovazione tecnologica possa rappresentare una preziosa risorsa per le nostre attività”.

“Certo – prosegue Nuti - sarà importante individuare le nuove tendenze del mercato, analizzando costantemente e attentamente la difficile fase storica che stiamo attraversando. Le incognite per il futuro purtroppo sono molte, a partire dai costi proibitivi delle bollette, per le quali paghiamo cifre tra le più alte in Europa, ma anche per il cambiamento climatico che sta stravolgendo le abitudini dei consumatori e l'orientamento agli acquisti, ma sono pronto a mettermi in gioco e ad affrontare queste sfide”.

A Lorenzo Nuti giungono gli auguri per il nuovo incarico da Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, presidente e direttore di Confcommercio Provincia di Pisa. “A un anno esatto dalla sua elezione a presidente provinciale e dopo il suo ingresso nei vertici nazionali di Federazione Moda Italia Lorenzo Nuti continua a raggiungere risultati che riempiono di soddisfazione la nostra struttura” affermano. “Il nuovo incarico premia le qualità indiscusse del nostro giovane presidente ed è una conferma della considerazione che la Confcommercio pisana. sempre a fianco di negozi e attività del settore moda, riscuote a livello nazionale”.

Fonte: Confcommercio Pisa