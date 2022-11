Nel Sorriso di Valeria: ecco i vincitori delle borse di studio

Approvate le graduatorie per l'assegnazione di 33 borse di studio "Per realizzare un sogno" messe a disposizione, ogni anno, dall'Associazione Nel sorriso di Valeria per studenti delle scuole superiori nelle città di San Miniato e Sonnino, secondo criteri di merito e reddito stabiliti nel Bando per l'anno scolastico 2022-2023.



A San Miniato risultano vincitori per l'iscrizione al primo anno delle superiori, con un premio di 300 euro: Amalia Pellegrini, Viola Brotini, Giorgia Provvedi, Emma Fanghetti, Emma Quagli; per l'iscrizione al terzo anno, con un premio di 400 euro: Alessandra Capone, Giulia Braccagni, Lorenzo Benericetti, Dario Spadoni, Sofia Caruso; per l'iscrizione all'università, con un premio di 500 euro: Rebecca Urbini, Alice Senesi, Naima Lo Iacono Pezzino. Inoltre vincono altre 4 borse di studio di 500 euro ciascuna, 2 in ricordo di Katiuscia Mariani e 2 in ricordo di Gianluca Bertini, come migliori diplomati dell'Istituto Cattaneo iscritti all'università: Pietro Ricci, Morena Koni, Giulio Pepi, Camilla Mercuri.



A Sonnino risultano vincitori, con gli stessi premi, per l'iscrizione al primo anno: Gianluca Stefanelli, Davide De Petris, Samuele Stefanelli, Nico Magnarelli, Jacopo Bono; per l'iscrizione al terzo anno: Giulia Menichelli, Annarita Grande, Matteo Rufo, Carlo Ruggeri; per l'iscrizione all'università: Kiara Iacovacci, Carlo Da Roma, Martina Palma, Umberto Pietricola, Marisa Da Roma. Vincono altre 2 borse di studio, in ricordo di Stefania Gasbarrone, come migliori diplomati del Liceo Grassi di Latina-Priverno iscritti all'università: Franco Meuti e Nello De Gregoris.



La cerimonia di consegna a San Miniato ci sarà Sabato 10 Dicembre ore 11,00 presso Palazzo Grifoni, gentilmente concesso dalla Fondazione Carismi. Nell'occasione saranno consegnati gli Attestati di Riconoscimento che l'Associazione assegna annualmente a personalità, enti e associazioni particolarmente vicine e sostenitrici delle proprie iniziative. I destinatari sono: Gazzarrini Tartufi, Gilberto Rossi chef di Pepenero, Il Cantuccio di Federigo, Maurizio Castaldi de Lo Scalco, Rist. La Gioconda, Comm. Antonio Guicciardini Salini, Gianluca Bertini (in memoria).

La cerimonia a Sonnino ci sarà nel periodo natalizio in data da stabilire.