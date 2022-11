Pacchetto scuola Vinci, la graduatoria definitiva con 133 domande accolte

E' stata approvata la graduatoria definitiva delle domande idonee e di quelle non idonee per il “Pacchetto scuola” relativo all'anno scolastico 2022-2023 di Vinci. I richiedenti, 133 in totale (sei le domande non idonee), sono identificabili tramite l'assegnazione di un codice identificativo corrispondente al numero di protocollo di arrivo assegnato al momento della presentazione della domanda.

Qui il link con l’elenco delle domande idonee.

Adesso si dovrà attendere l'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana. Una volta completato questo passaggio il Comune di Vinci approverà un ulteriore atto con l'approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari: per ognuno sarà chiarito l'esatto ammontare del contributo.

“Si tratta di un contributo importante per sostenere le famiglie - ha dichiarato l'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Vinci Chiara Ciattini -. Adesso attendiamo l'arrivo delle risorse della Regione, poi approveremo la graduatoria definitiva e la ripartizione delle risorse”.