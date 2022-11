Paloma, ballata controtempo segna il debutto della rassegna Teatro contemporaneo del Minimal teatro di Empoli

Venerdì 11 novembre alle 21 in scena al Minimal Teatro di Empoli il dialogo tra due anime “Paloma”. Uno scambio scenico ed emozionale tra il fascino di una bambola, che riproduce con grazia e minuzia la realtà dei gesti di una donna anziana, e quello della musica, che quei gesti li ispira, li accompagna, li asseconda. È così che, in scena, Paloma è un’anima canterina, dai grandi occhi profondi, con i suoi bagagli pieni del tempo trascorso e che mai più ritornerà, perché il tempo si sa, divora le cose semplici, come l’infanzia, la giovinezza, l’amore, la vita.

Con lei c’è un’altra figura che aspetta, osserva, scandisce e determina silenziosa il compiersi di questo viaggio e per farlo utilizza uno strumento musicale ed un metronomo. E’ una presenza misteriosa quella del tempo o chissà chi e Paloma cerca ingenuamente di sfuggirgli con il suo carico di ricordi.

In scena Michela Marrazzi, con la sua la bambola, una marionetta ibrida in gommapiuma a cui ha donato forma, gesti e anima e un musicista con la sua fisarmonica ad attraversare le emozioni di questo viaggio.

Musica di Mattia Manco e Rocco Nigro, drammaturgia e regia Tonio De Nitto.

Lo spettacolo ha ricevuto Eolo Awards 2022 menzione per il Teatro di Figura con questa motivazione: “Per la cura e l’attenzione con cui Michela Marrazzi, su drammaturgia e regia di Tonio De Nitto, anima, nel vero senso della parola, una marionetta ibrida in gommapiuma con le fattezze di una donna anziana alla ricerca del suo tempo passato, infondendole una tenerissima carica di umanità in uno spettacolo di toccante melanconia, a cui fa da contraltare il fisarmonicista Rocco Nigro che, con tanto di metronomo a fianco, le rammenta come il tempo sia un nemico inesorabile con cui fare i conti”.

Il prossimo spettacolo della rassegna Teatro contemporaneo ci sarà lunedì 12 dicembre con Papagheno Papaghena della compagnia Trioche.

Biglietto 8 euro. Per informazioni, prenotazioni e prevendite rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o info@giallomare.it.

Fonte: Ufficio Stampa Giallomare