Presidio davanti alla GKN. Con gli operai anche rappresentanti delle istituzioni e della politica

Davanti allo stabilimento GKN di Campi Bisenzio sono presenti alcune centinaia di persone in risposta e supporto agli operai dell'azienda. Questo perché oggi dovrebbe cominciare la smobilitazione di alcuni materiali che QF definisce £rifiuti industriali", ma che per gli operai è un "grave attacco al presidio e all'assemblea permanente dei lavoratori".

Ansa riferisce che ci sono operai, sindacalisti, studenti e cittadini insieme a rappresentanti delle istituzioni e forze politiche, come Emiliano Fossi del PD, Valerio Fabiani, consigliere del presidente della Toscana Giani.

Il presidio è cominciate alle 8 di stamani, ma i camion per lo smobilitamento non sono ancora arrivati. Ci sono anche vari striscioni che recitano 'Ecco il made in Italy', 'Pezzi scarti, rave party', 'Vendo ferro pago operai'.