Proseguono 'I martedì del Museo Galileo'

Sarà Fabrizio Paolucci, dal 2010 funzionario archeologo del Ministero della Cultura e curatore della Collezione di Antichità Classica delle Gallerie degli Uffizi, l’ospite del quarto incontro del ciclo “I martedì del Museo Galileo”, in programma martedì 8 novembre al Museo Galileo di Firenze (ingresso gratuito con prenotazione allo 055 265311 o info@museogalileo.it).

Il suo incontro, dal titolo “L’impero di marmo. Cave, rotte e commercio dei marmi bianchi e colorati in epoca romana” verterà sull’origine dell’utilizzo del marmo – che fece la sua comparsa nella seconda metà del II secolo a.C. – e al suo impiego dalla Grecia alla Roma Imperiale. Si racconterà come blocchi enormi, del peso di quasi cento tonnellate, fossero trasportati per migliaia di chilometri da cave situate a mille metri di altezza sino al centro di Roma. Il funzionamento di questa incredibile macchina estrattiva e logistica, rimasta ineguagliata sino all’avvento dell’era industriale, fu reso possibile grazie a un’efficiente organizzazione e a una puntuale pianificazione in grado di sfruttare al meglio una tecnologia di cui ancora ignoriamo le effettive potenzialità.

Chiuderà il ciclo di appuntamenti martedì 22 novembre, l’incontro con Paolo Giulierini, dal 2015 direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, incentrato su “Alessandro Magno e l’Oriente”.

Gli incontri, dal taglio divulgativo e destinati al vasto pubblico, si terranno presso la sede del Museo in piazza dei Giudici, 1 a Firenze. A tutti i presenti in sala verrà offerto un coupon che consente l’ingresso al Museo Galileo a un prezzo speciale (€7,00 invece di € 10,00). Gli incontri potranno essere seguiti anche online su https://www.youtube.com/user/museogalileofirenze). A questo primo ciclo ne seguiranno altri, dedicati di volta in volta a vari argomenti di storia delle scienze e delle tecniche.

Fonte: Ufficio Stampa Museo Galileo