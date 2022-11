Incidente a Pisa con tanto di fuga del responsabile. I carabinieri hanno denunciato un uomo dopo i fatti di metà ottobre scorso. La persona alla guida in corrispondenza di un incrocio non ha dato la precedenza a un veicolo in senso opposto ed è avvenuto un frontale. Il conducente dell'altra auto è rimasto ferito ma l'altro è fuggito. Le indagini dei militari hanno permesso oggi di rintracciare e denunciare il responsabile.