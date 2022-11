I vigili del fuoco si addestrano anche con la realtà virtuale. I risultati del progetto in una presentazione

La realtà virtuale supporta la formazione dei Vigili del Fuoco chiamati a intervenire in situazioni di emergenza, provocate da terremoti e calamità naturali. Arriva a conclusione il progetto VRescue “Studio, progettazione e realizzazione di ambiente virtuale in 3D altamente immersivo per la formazione e l’addestramento di funzionari dei Vigili del Fuoco per l’intervento di assessment Usar (Urban Search and Rescue) in luoghi colpiti da terremoto”, finanziato dalla Fondazione Pisa e realizzato dall'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa con il contributo del Corpo dei Vigili del Fuoco. Nell’ambito di questo progetto è stato realizzato un applicativo di Ambienti Virtuali per l’addestramento immersivo delle squadre Usar (Urban Search and Rescue) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I risultati del progetto saranno presentati in anteprima durante un evento riservato ai media in programma alle 11.30 di mercoledì 9 dicembre, presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Pisa, in via Matteotti 1. La presentazione alle autorità e ai rappresentanti istituzionali è invece prevista per le 15.30, sempre di mercoledì 9 novembre, presso la caserma dei Vigili del Fuoco.

Fonte: Ufficio Stampa