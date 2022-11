Reti per intrappolare gli uccelli, denunciati tre bracconieri a Pomarance

Avevano allestito un impianto illegale per la cattura indiscriminata degli uccelli nei pressi della Riserva Naturale di Monterufoli, nel comune di Pomarance. Per questo tre bracconieri sono stati denunciati per uccellagione, maltrattamento ed uccisione di animali.

L'impianto scoperto dai carabinieri forestali del NIPAAF di Pisa, consisteva in reti per uccellagione di 100 mq circa sorrette da pali in metallo alti 4,5 metri, ed era stato allestito in una zona di grande pregio ambientale e ricchissima di avifauna. La grossa trappola, impossibile da raggiungere con mezzi a motore senza essere visti dai bracconieri, è stata raggiunta a piedi dai carabinieri forestali. I militari infatti, per evitare di essere visti, sono arrivati nella zona percorrendo alcuni km, calandosi dal fianco del monte retrostante all'interno della fitta vegetazione. Giunti sul posto e individuato l'impianto, ben nascosto tra la vegetazione in cui era installato anche un richiamo elettroacustico illegale in funzione, i carabinieri si sono appostati in attesa dei bracconieri.

Pochi minuti dopo sono arrivati tre uomini per prelevare gli uccelli che nel frattempo erano rimasti intrappolati nelle maglie delle reti, ma ad attenderli c'erano i carabinieri. Un pettirosso è stato subito liberato mentre un regolo purtroppo era già morto. L'intero impianto è stato demolito e sequestrato insieme a due tordi sasselli utilizzati come richiami e ai richiami elettroacustici illegali. I tre sono stati denunciati.

I carabinieri forestali di Pisa ricordano che "l'uccellagione è vietata in tutto il territorio nazionale e costituisce una modalità di bracconaggio particolarmente odiosa proprio per le sue caratteristiche di mezzo di cattura indiscriminato e non selettivo e che comporta, oltre a gravi sofferenze fino alla morte degli uccelli rimasti intrappolati, il depauperamento dell’avifauna selvatica ed un danno alla biodiversità".