Rinnovo RSU alla Sammontana di Empoli, successo per la Flai-Cgil

In data giovedì 3 novembre, presso lo stabilimento della Sammontana di Empoli, si sono svolte le elezioni per rinnovare la rappresentanza sindacale unitaria.

Come si evince dal verbale allegato, oltre ad essersi registrata un’affluenza al voto segnatamente alta (73,43%), la lista Flai-Cgil ha confermato in blocco tutti i nove delegati dalla Rsu uscente che si erano ricandidati ed in sostituzione è stato eletto un altro delegato Cgil (Marco Rossi) realizzando complessivamente un risultato di circa il 90% dei consensi fra i lavoratori votanti.

Come RSU-Cgil, ringraziamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori per aver dato fiducia ai candidati della lista Flai-Cgil e per aver contribuito a realizzare questo risultato veramente eccezionale che ci impegna e incoraggia a intensificare ogni sforzo per continuare ad avvicinare il sindacato ai lavoratori e tutelarne al meglio diritti e aspettative.

Come componenti sindacali della Flai-Cgil, riscontriamo inoltre anche il grande successo avuto presso lo stabilimento della Sammontana di Vinci presso cui sono stati eletti tre delegati su quattro confermando il ruolo importante e significativo di sindacato maggioritario.

Rivolgiamo infine un sentito ringraziamento particolare a tutti i candidati che si sono messi in gioco per dare voce e rappresentanza a tutti i lavoratori dell’unità produttiva, e anche ai membri della Commissione elettorale che hanno dato il proprio contributo per un corretto svolgimento delle elezioni.

RSU-CGIL SAMMONTANA