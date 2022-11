Sebach torna a Ecomondo forte di premi e progetti

Sebach torna protagonista ad Ecomondo 2022. L’azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, sarà infatti presente a Rimini, dall’8 all’11 novembre presso il polo fieristico della città romagnola, per partecipare ad una delle rassegne sulla transizione ecologica più importanti in Italia. Quest’anno l’azienda sarà al Padiglione A7, Stand 145, dove comunicherà le tante iniziative portate avanti in ambito ESG.

Sebach, infatti, presenterà i principali traguardi raggiunti sui temi ambientali, sociali e di governance che riguardano l’azienda: il Best Workplaces for Women per il secondo anno consecutivo, il Great Place to Work 2022, il nuovo progetto di Compensazione delle emissioni di CO2 per gli eventi, il primo Report di Sostenibilità e molto altro. Iniziative in cui Sebach crede fortemente e alle quali ha deciso di dare visibilità in una rassegna di rilievo come Ecomondo 2022.

Antonella Diana, Amministratore Delegato di Sebach, ha dichiarato: “Quest’anno abbiamo deciso di porre l’attenzione sugli obiettivi raggiunti in termini di ESG. Questa scelta non è casuale, perché riteniamo che i fattori ambientali, sociali e di governance debbano essere dei punti chiave sui quali le aziende devono puntare. Solo in questo modo si può migliorare il contesto nei quali l’impresa opera”.

Fonte: Sebach