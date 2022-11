La seconda edizione di Germogli vuole far diventare Empoli 'città dei bambini'. Nasce anche il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine

https://www.comune.empoli.fi.it/comunicato/nasce-germogli-coltiviamo-i-diritti-dellumanita-di-domani-quattro-giorni-dedicati-bimbi --> I edizione art. 31 diritti bambini

L'ascolto come tema centrale dello sviluppo dei nostri bambini e adolescenti e come soluzione ai loro problemi.

È la chiave della seconda edizione di Germogli, la rassegna dedicata ai giovanissimi che il Comune di Empoli ha organizzato anche per il 2022 che ha visto la collaborazione di svariati attori coinvolti nell'educazione, come gli istituti comprensivi, le cooperative che agiscono nell'ambito della scuola, le librerie della città, la biblioteca comunale.

Il progetto è stato presentato oggi, lunedì 7 settembre 2022, al Cenacolo degli Agostiniani di Via Dei Neri a Empoli, dove insieme a Brenda Barnini, sindaco di Empoli, erano presenti anche Carlo Ghilli, responsabile della biblioteca 'R. Fucini', Maria Anna Bergantino e Marco Venturini, rispettivamente dirigenti degli Istituti Comprensivi di Empoli Ovest ed Est di Empoli. C'era anche Filomena Palmesano, dirigente dell'istituto 'Il Pontormo', nonché la squadra operativa del Comune, a partire da Sandra Bertini, dirigente del settore dei servizi alla persona dell'ente di Via del Papa, coadiuvata dai propri collaboratori.

E l'ascolto è anche il tema dell'edizione di quest'anno, poiché questa è dedicata all'articolo 12 della Convenzione Onu che sottolinea il diritto dei bambini di essere ascoltati (l'anno scorso era l'art. 31, ovvero il diritto dei bambini allo svago e al gioco).

Una sinergia, quella fra tutti i soggetti presenti oggi, che ha permesso la costruzione di una vera e propria macchina che guiderà bambini e adolescenti a partire da lunedì 14 novembre e fino a domenica 20, attraverso una serie di eventi itineranti che toccheranno molti punti della città, coinvolgendo le frazioni in quello che il sindaco definisce orgogliosa essere un "fenomeno inclusivo per tutta Empoli", rivelando che "è la strada giusta per per perseguire il nostro obiettivo, ovvero il riconoscimento da parte dell'Unicef di Empoli come 'città dei bambini'. Ma il percorso non è finalizzato solo ad avere questa 'targhetta', ma è proprio l'affrontare questa sfida, voler tenere alta la nostra attenzione nei confronti dei bisogni dei nostri bambini e adolescenti cercando di valorizzare il loro benessere".

Scelta coerente, quella di questa amministrazione comunale, che incasella quindi anche la nomina di quest'estate di una garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, individuata nella dottoressa Claudia Corti, presente oggi al cenacolo, che si è detta "emozionata fin dalla mia prima nomina a ricoprire quest'incarico e in linea con la scelta di aprire uno sportello dedicato all'ascolto, che voglio ampliare per accogliere non sono gli adulti, ma anche i più piccoli, convinta che la soluzione dei loro problemi sta nell'ascoltarli".

Il programma, ricco e che copre tutta la settimana che va dal 14 al 20 novembre, è itinerante e toccherà anche le frazioni. Anche questo è uno degli obiettivi prefissi dall'amministrazione comunale: "non possiamo fare sempre eventi che chiedano alla gente di venire. Questa volta siamo noi che andiamo dalla gente", ha detto Barnini. Così il calendario prevede eventi a Monterappoli, a Ponte a Elsa, ad Avane, a Pontorme, così come nei punti del centro storico, fra i quali anche le tre librerie (Rinascita, Nessundove e San Paolo), "unicum in una cittadina che non raggiunge i 50 mila abitanti".

Soddisfatti anche i dirigenti degli istituti comprensivi e del 'Pontormo', che hanno collaborato alla realizzazione della seconda edizione di 'Germogli' e che continueranno a farlo dopo la nascita del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine, la cui seduta è prevista proprio per la prossima settimana, altro elemento di questo vasto progetto.

Il programma completo è presente sul sito del Comune di Empoli.

Christian Santini