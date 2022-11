Sequestrato a Firenze un dipinto del seicento: fu rubato 24 anni fa a Caserta

Ritrovato a Firenze un dipinto del XVII secolo, rubato nel 1998 dalla Chiesa di San Vito a Ercole nel comune di Caserta e restituito al vescovo dell'Arcidiocesi di Capua. Si tratta dell'opera "Il tributo della moneta" attribuita a Bernardo Strozzi, prelevata il 26 giugno di 24 anni fa e ora restituita dal comandante del gruppo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Monza, Giuseppe Marseglia. L'opera è stata sequestrata presso una casa d'aste fiorentina a seguito di accertamenti sui beni pubblicati su cataloghi, eseguiti dai militari del reparto specializzato dell'Arma.

Le indagini, coordinate dalle procure di Firenze e Ravenna, come spiegato dal nucleo Tpc di Firenze, hanno consentito di appurare che l'opera pittorica, alterata in larghezza con un ritaglio di trentacinque centimetri su entrambi i lati per ostacolarne l'identificazione, fu originariamente reimmessa sul mercato da un uomo, pregiudicato romagnolo, ora deceduto. In seguito è stata commercializzata da antiquari, la cui posizione è tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria.