Verso una legge regionale sui presepi, evento a Pontedera

Giornata importante per i presepi e i presepisti. E' iniziato l'iter per arrivare alla stesura della prima legge sui presepi. Una legge regionale che la Toscana inizierà a elaborare a partire dalla campagna di ascolto che si è svolta sabato scorso al Museo Piaggio di Pontedera e alla quale hanno preso parte amministrazioni, associazioni, presepisti e tutto il mondo che ruota intorno al presepe, con lo scopo di fare emergere dal basso elementi utili alla stesura di una legge per i presepi.

All'iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo. Per il Comune di Pontedera, che sabato prossimo ospiterà il corteo delle Natività e dei Presepi viventi più lungo d'Italia, era presente il vicesindaco Alessandro Puccinelli.

Tantissimi gli spunti emersi, nella convinta volontà della Toscana di lavorare fin da subito su questi temi. L'obiettivo è quello di conservare, rilanciare e valorizzare la tradizione presepistica.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa