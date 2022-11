Viale Matteotti chiuso temporaneamente al traffico per asfaltatura

Il Comune di Certaldo informa che martedì 8 novembre, dalle ore 7 alle 18, viale Matteotti sarà chiuso temporaneamente al traffico nella corsia in direzione nord, nel tratto tra Via XX Settembre e Via II Giugno, per consentire i lavori di ripristino e asfaltatura del manto stradale. Con l'ordinanza n.184 del 3 Novembre 2022 è quindi vietato il transito nel suddetto tratto di tutti i mezzi (escluso i veicoli occorrenti ai lavori).

Dalle 7 alle 18 di martedì 8 novembre saranno effettuate le seguenti variazioni alla viabilità:

- per chi procede da sud verso nord: dovrà svoltare a sinistra e passare da via Falcone e Borsellino (passando dal sottopasso ferroviario di via Caduti sul Lavoro) o dalle gallerie della SR 429 – variante di Certaldo (passando dal cavalcavia zona Bassetto – rotonda di San Benedetto);

- per chi proviene da Via Roma/Via XX settembre in direzione sud: viabilità invariata;

- per chi percorre Viale Matteotti in direzione sud (verso Poggibonsi): viabilità invariata;

- in Via Petrarca e in Via Mazzini, nel tratto tra via XX Settembre e via Petrarca, sarà istituito il doppio senso di marcia;

- in via Petrarca, nel tratto tra viale Matteotti e via Mazzini, sul lato nord, sarà temporaneamente vietata la sosta per permettere il doppio senso di circolazione.

I lavori riguardano un tratto della corsia preferenziale legata al nuovo sistema viario del Centro Urbano di Certaldo.

L'interruzione ci permette di prepararci al nuovo modello di viabilità, il cui inizio è previsto dopo le feste natalizie. In quel caso ricordiamo che, a differenza dell'8 novembre, sarà comunque possibile raggiungere la stazione, per chi da sud si dirige in direzione nord, da via XX settembre.

