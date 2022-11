A Stasera pago io! arriva In bocca a lupo

Grande successo per il debutto venerdì scorso di Stasera pago io, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie, con l’originale formula che prevede che siano i bambini a “pagare” l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, o durante le animazioni nei centri commerciali Coop di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto e il centro commerciale Coop a Empoli.

Secondo appuntamento venerdì 11 novembre alle 21 In bocca al lupo! produzione Fonte Maggiore.

Lo spettacolo è una favola moderna e divertente, capace di parlare alla fantasia dei bambini e delle bambine e al cuore dei grandi, affrontando con il sorriso temi importanti come la conquista dell'autonomia e accettazione del diverso.

Adatto a bambini dai 3 anni.

Il programma prosegue venerdì 18 novembre con I tre porcellini di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale, produzione Giallo Mare Mininimal Teatro e termina venerdì 25 novembre Il folletto mangiasogni produzione Fratelli di Taglia.

Domani, mercoledì 9 novembre alla biglietteria del teatro dalle 16.30 alle 19.00 prevendita dello spettacolo in programma venerdì 11 novembre. Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno.

La rassegna è un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro