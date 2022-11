Casting a Firenze per il film "Diciannove", chiamata per ragazzi dai 17 ai 21 anni

Dopo l'evento di Bologna di venerdì 11 novembre 2022 sarà possibile presentarsi anche a Firenze, sabato 12 novembre.

L'open call di Firenze per il giorno sabato 12 novembre sarà ospitata dalla SNCI FILM - Scuola di Cinema Indipendente, via Ruggero Bardazzi, 17 dalle ore 12 alle ore 17 per partecipare presentarsi entro le ore 16. Non serve prenotarsi

Luca Guadagnino qui in veste esclusiva di produttore e Marco Morabito con le società Frenesy film e Lotus Production, hanno avviato i casting del film "Diciannove" opera prima cinematografica di Giovanni Tortorici.

La ricerca sta coinvolgendo diverse città e regioni italiane, ed ha già fatto tappa ad ottobre in Sicilia e Basilicata. Le prossime tappe sono in programma in Emilia Romagna grazie alla Film Commission Bologna e in Toscana grazie alla Toscana Film Commission.

L'invito a partecipare è rivolto a studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole superiori e alle matricole universitarie (anche fuori sede) di qualsiasi indirizzo di studi. Ma anche a giovani creativi, musicisti, artisti, scrittori o semplicemente a ragazzi giovani che abbiano forte l'esigenza di raccontare qualcosa di sé.

Non sono richieste specificità o abilità particolari, unico requisito vincolante è l’età rigorosamente e anagraficamente compresa tra i 17 e 21 anni. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o adulto con delega. La partecipazione al casting è totalmente gratuita.

Inutile presentarsi per altri profili, il casting è rivolto solo a ragazzi maschi tra i 17 e 21 anni d'età. Per chi abbia già partecipato ad altre tappe dei casting o inviato candidatura via email o agenzia non è necessario ripresentarsi.

