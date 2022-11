Gkn, Fossi: “Depositata interrogazione al governo"

"Sulla situazione della ex Gkn abbiamo depositato un'interrogazione parlamentare al ministro dello Sviluppo economico Alfonso Urso e alla ministra del Lavoro Marina Calderone. Da troppo tempo si attendono risposte su quella che non può essere considerata una questione locale, circoscritta ai confini di Campi Bisenzio o di Firenze. E' un problema di carattere nazionale per il numero di persone coinvolte: centinaia di lavoratori e di famiglie. Occorre chiarezza sui progetti di riconversione dell'attività produttiva e sul futuro degli operai, ormai da un anno e mezzo senza più un impiego. Per questo adesso ci rivolgiamo al governo, da cui attendiamo una risposta".

A dirlo è il deputato Pd Emiliano Fossi. Firmatari dell'interrogazione parlamentare sono anche i deputati Pd Arturo Scotto, Laura Boldrini, Marco Simiani, Federico Gianassi e Marco Furfaro. Tutti eletti in Toscana. Sostengono l'iniziativa inoltre i senatori Pd: Dario Parrini, Silvio Franceschelli, Ylenia Zambito.

"Sindacati e lavoratori continuano a lamentare la mancanza di certezze sulla futura reindustrializzazione che era stata annunciata dalla nuova proprietà, da dicembre 2021 a pieno controllo dell'azienda. Gli ultimi giorni - aggiunge Fossi - hanno visto il riacutizzarsi delle tensioni ed è necessario lavorare in sinergia per ritrovare il giusto equilibrio e sedersi a un tavolo di confronto per costruire il futuro della fabbrica”.

