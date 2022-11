Dj set per il canile di Empoli, serata di beneficenza

Una serata per ballare a favore del canile municipale di Empoli. Si terrà al locale Materia, zona Terrafino, domenica 13 novembre, a partire dalle 17 fino a tarda notte.

In consolle si alterneranno dj di musica elettronica dal Tenax di Firenze e da altre discoteche toscane. L’ingresso sarà gratuito con offerta libera e facoltativa per il canile, in più gli organizzatori si impegnano a conferire parte dell'incasso in beneficenza.

Questo evento è stato realizzato grazie alla partecipazione degli sponsor: Victoria Abbigliamento di San Miniato basso, Club Doggo toelettatura di Fucecchio, Gambacciani liquori, Baldinotti auto.