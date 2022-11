Incidente sull'Aurelia a Follonica, chiusure in entrambe le direzioni

Sulla strada statale 1 "Aurelia" è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Livorno a Follonica (GR) a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Follonica Est (km 225).

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha riguardato un’autocisterna che si è ribaltata senza coinvolgere altri veicoli. Per consentire le operazioni di recupero sarà necessaria la chiusura temporanea della strada anche in direzione Roma. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Fonte: Anas - Ufficio stampa