Incidente tra due mezzi pesanti e un'auto in A1 nel Fiorentino: muore un 56enne, grave una donna

Incidente mortale nelle prime ore di oggi in A1, nel tratto compreso tra il bivio con la A11 Firenze-Pisa e il casello di Firenze Scandicci in direzione Roma. Un uomo di 56 anni ha perso la vita, mentre una donna di 55 è rimasta ferita in modo grave. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 4 e avrebbe coinvolto un'auto e due mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Ripercussioni anche alla circolazione: attualmente si registrano chilometri di coda in sud tra il bivio A1-Variante e Firenze Scandicci, in direzione Roma, oltre che 2 km di coda in A11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Est e bivio con la A1.