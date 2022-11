Lotta ai tumori del seno, alla Farmacia Comunale 3 'La carovana della prevenzione'

Martedì 22 novembre 2022 “La carovana della prevenzione” per la lotta ai tumori del seno fa tappa alla Farmacia Comunale 3 di via Donizetti, con ecografie e mammografie gratuite per le donne non raggiunte dagli screening del Sistema sanitario nazionale. E’ già possibile prenotare o direttamente presso la Farmacia Comunale 3 (via Donizetti angolo via Rialdoli), o telefonando allo 055754951.

Ad organizzare “La carovana della prevenzione” Boots e Komen Italia in collaborazione con Farmanet Spa.



“Quest’anno Boots fa squadra con Komen Italia e Farma.net Spa Farmacie Comunali di Scandicci nella lotta al tumore del seno – dicono gli organizzatori - l’iniziativa prevede l’organizzazione di giornate gratuite di screening per i tumori al seno tramite la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, un’unità mobile attrezzata dove ci si potrà sottoporre gratuitamente ad esami specialistici di diagnosi e prevenzione”.

Con la collaborazione delle Farmacie Comunali di Scandicci la carovana sarà presente il 22 novembre presso la Farmacia Comunale N. 3 di Scandicci in Via Donizetti 80, “confermando l’impegno delle farmacie per favorire una salute accessibile e di qualità in ogni comunità di riferimento”.



La Carovana della Prevenzione è attrezzata per effettuare tutti gli esami per la diagnosi precoce del tumore al seno, con spazi ambulatoriali, personale sanitario specializzato e tecnologie di ultima generazione, tra cui un mammografo digitale e un ecografo portatile.

Le visite sono rivolte alle donne non coperte dai programmi di screening senologico del SSN, le quali potranno prenotarsi o direttamente presso la Farmacia Comunale 3 (via Donizetti angolo via Rialdoli), o telefonando allo 055754951.

In particolare, le donne tra i 40 e i 45 anni e dai 74 anni in poi potranno accedere al servizio di screening mammografico, mentre le donne tra i 20 e i 39 anni a quello di screening ecografico. Tutti gli esami effettuati presso l’unità mobile saranno completamente gratuiti.

“La collaborazione tra Boots e Komen Italia e con Farma.net Spa sancisce l’impegno condiviso dalle tre realtà nell’essere punto di riferimento per la salute delle persone, sensibilizzandole ancora una volta sull’importanza della prevenzione. Attraverso una diagnosi precoce, infatti, si stima che le percentuali di guarigione dai tumori senologici possano superare il 90%”.



Boots è un marchio storico della farmacia, nato nel Regno Unito nel 1849 e presente oggi in Italia con diverse farmacie a Roma, Milano e in altre città. “È un marchio riconosciuto e stimato per la sua capacità di fornire prodotti e servizi per la salute, il benessere e la bellezza all’interno delle comunità in cui è presente. I farmacisti Boots svolgono un ruolo centrale all’interno delle farmacie e grazie alla loro preparazione e competenza offrono a pazienti e consumatori un supporto concreto e mirato per tutte le loro esigenze”.



Komen da oltre 20 anni investe in progetti di ricerca, di promozione della Prevenzione, supporto alle donne operate e offre esami diagnostici gratuiti a donne in difficoltà.

Farma.net Spa Farmacie Comunali Scandicci è una società a capitale pubblico privato presente da oltre 20 anni con le sue otto farmacie comunali distribuite capillarmente sul territorio di Scandicci. E’ riconosciuta per la professionalità dei suoi dipendenti e la capacita di essere al contempo erogatori di prodotti e prestatori di servizi per il territorio e la cittadinanza seguendo la propria mission “Salute Benessere e Prevenzione”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa