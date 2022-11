Mezza Maratona di San Miniato, in gara sindaci e amministratori toscani

L'8 dicembre tutti ai nastri di partenza per l'XI edizione della Mezza Maratona "Giuseppe Cerone" di San Miniato, la manifestazione podistica più importante del territorio, organizzata dall’associazione Sport e solidarietà San Miniato, in collaborazione con i gruppi podistici del territorio (Atletica La Rocca "Luigi Ocone"), la Consulta dello sport e il Comune di San Miniato, che quest'anno vanta una importante novità. La gara, omologata FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), per la prima volta apre ad una competizione inserita nel campionato regionale toscano, interamente riservata agli amministratori. Sindaci e amministratori di Comuni, Province e Regione, potranno così sfidarsi in un percorso che verrà svelato tra qualche settimana.

A dare l’avvio alla competizione sarà il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani. "Si tratta della prima gara dedicata agli amministratori, la prima organizzata al livello toscano, inserita nel campionato regionale, una novità assoluta che siamo felici di promuovere proprio da San Miniato - commenta l'assessore allo sport Loredano Arzilli -. Sarà divertente vedere gli amministratori toscani gareggiare per aggiudicarsi il primo titolo regionale, in un clima di divertimento e sana competizione, che, ne siamo certi, farà bene a tutto il movimento podistico regionale. Stiamo lavorando alla messa a punto degli ultimi dettagli sui percorsi e, nel giro di qualche settimana, sveleremo tutte le novità di questa edizione che si conferma, ancora una volta, in grande crescita".

Per iscrizioni www.mezzamaratonasanminiato.it oppure www.endu.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa