Nidi Scandicci, 29 bimbi in attesa ma 37 posti per la seconda graduatoria

Dalle 251 domande presentate la scorsa primavera dalle famiglie di Scandicci per i servizi educativi nidi e spazi gioco, a inizio novembre 2022 i bambini in lista d’attesa sono 29, numero che potrebbe scendere ulteriormente con il bando di dicembre per la seconda graduatoria (dal momento che i posti disponibili nei servizi comunali ad oggi sono 37).

“A due mesi dall’inizio dell’anno educativo abbiamo dato risposta concreta alle esigenze di quasi il 90 percento delle famiglie che a maggio avevano fatto richiesta di un posto nei nidi o negli spazi gioco – dice l’assessora alla Pubblica istruzione Ivana Palomba – questo grazie ad un sistema organizzato dei servizi educativi nel nostro territorio sempre più integrato, dove sono disponibili le nostre strutture, i nidi convenzionati e i posti bambino: l’obiettivo è quello di andare incontro al maggior numero possibile di famiglie di Scandicci con figli tra i 3 e i 36 mesi, senza mai fare sconti sul livello qualitativo dei servizi. Con la novità della doppia graduatoria di quest’anno, ideata per ottimizzare l’incontro tra la domanda e le disponibilità prevediamo di ridurre ulteriormente la lista di attesa, con la consapevolezza di avere qualche difficoltà in più a garantire posti ai piccoli tra i 3 e i 12 mesi, fascia di età che richiede standard particolari: i nostri uffici stanno già lavorando per adeguare anche questo tipo di offerta, con importanti novità già a partire dall’anno educativo 2023/2024”.

L’abbattimento della lista d’attesa per i nidi e gli spazi gioco nel territorio di Scandicci è stato possibile soprattutto grazie all’utilizzo dei fondi Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la coesione) erogati dalla Regione Toscana, e integrati dall’Amministrazione Comunale con parte delle risorse del Fondo Nazionale 0-6 anni: queste risorse aggiuntive sono andate a integrare le rette di 100 famiglie con reddito Isee inferiore ai 50 mila euro e figli nei nidi convenzionati, per colmare la differenza tra la rette private e quelle comunali. In base ad una delibera approvata dalla Giunta nella seduta di venerdì 4 novembre 2022, inoltre, la parte più consistente del Fondo 0-6 anni viene finalizzata alla riduzione delle rette di tutte le famiglie con figli nei servizi educativi nel territorio di Scandicci.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa