Pareggio tra Castelfiorentino e San Miniato Basso: i risultati

Dopo la sconfitta nel derby torna a far punti la prima squadra, che impatta sull’1-1 contro il San Miniato Basso. Pareggio che sta stretto anche dopo il vantaggio ospite con un tiro ravvicinato sugli sviluppi di un corner. Nuti pareggia i conti prima della fine del primo tempo e nella ripresa i gialloblù vanno più volte vicini al gol, ma il risultato non cambia più fino alla fine. Arriva invece una sconfitta per gli Juniores Regionali Under 19, sconfitti 2-1 dal Nuova Foiano. Non basta un rigore di Reale.

Gli Allievi Regionali Under 17, invece, si fermano sul 2-2 contro il Firenze Ovest: i gol del Castelfiorentino portano la firma di E Bhit e Fè. Arriviamo quindi agli Allievi Provinciali B Under 16, che calano il poker nei confronti dell’Avane. A segno Fenderico, Barlabà e Barnini con una doppietta. Un altro 2-2 arriva invece per i Giovanissimi Provinciali Under 15, che pareggiano nel derby contro il Certaldo: i gol li firmano Simoncini e Grazi. Infine sconfitta per 13-0 dei Giovanissimi B Provinciali Under 14 contro lo Scandicci.

Passando ai più piccoli, una vittoria e una sconfitta per gli Esordienti A: il successo per 3-2 arriva ai danni del Giovani Fucecchio, mentre il ko (3-0) matura per mano dell’Empoli. Gli Esordienti B, invece, vincono 3-2 con la Lastrigiana e perdono 2-0 contro il Ponzano. Arriviamo quindi ai Pulcini Under 12, che nelle tre gare disputate nel fine settimana ottengono un pareggio per 2-2 con l’Avane, una vittoria per 2-1 con la Sestese e una vittoria per 3-0 contro il Cerbaia. I Pulcini 2013, invece, pareggiano 3-3 con il Giovani Fucecchio e vincono 3-1 con lo Scandicci.

Ed eccoci infine ai Primi Calci. I 2014 perdono 3-0 con il San Giusto Le Bagnese, poi arriva la vittoria per 2-1 con lo Scandicci e i ko, entrambi per 3-0, contro Empoli e Mercatale. I 2015, invece, battono l’Audace Galluzzo 2-1 e rimediano due sconfitte contro Audace Legnaia (3-0) e Certaldese Giovani (3-0).

