La polizia ritorna di guardia all'ospedale di Empoli

È di nuovo attivo da oggi il posto di polizia all’ingresso del pronto soccorso dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, in cui ogni mattina sarà presente un Assistente Capo coordinatore del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli, oltre ad una postazione telefonica direttamente collegata con la centrale operativa.

E’ un servizio presente in ogni presidio ospedaliero dell’Asl Toscana Centro, temporaneamente sospeso a Empoli durante il periodo di emergenza pandemica, in cui il locale era stato utilizzato per effettuare le operazioni di pre-triage dei pazienti.

La riapertura è un forte segnale di ripresa per l’Ospedale offrendo un servizio di sicurezza e tutela per tutto il personale sanitario.