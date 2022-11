Quarta edizione per il premio letterario nazionale di CiviCa

Aspiranti scrittori e poeti, ecco l’occasione per mettersi alla prova: torna il premio letterario nazionale di CiviCa. Il premio, arrivato alla quarta edizione, è organizzato da CiviCa Biblioteca di Calenzano e l’associazione Amici di CiviCa.

Sono tre le sezioni proposte: poesia inedita in italiano a tema libero, racconto breve inedito in italiano a tema e genere liberi e infine la sezione riservata agli under 18, con un racconto breve inedito in italiano a tema e genere liberi.

“Alla terza edizione hanno partecipato 466 opere – commenta l’assessore alla Cultura Irene Padovani – più della metà delle quali provenienti da fuori regione, segno che il premio richiama anche chi non risiede a Calenzano. Inoltre per la prima volta hanno partecipato i giovani con meno di 18 anni, che grazie alla scrittura possono aprirci il loro mondo esprimendo i loro interessi ed emozioni. Il potere delle storie, della letteratura e della poesia è quello di unire, creare ponti e legami e siamo davvero contenti che la nostra CiviCa sia uno dei crocevia di queste strade anche grazie al premio, per cui ringrazio la biblioteca e l’associazione Amici di CiviCa”.

La scadenza per inviare le opere è il 28 febbraio 2023. Premio in denaro per i primi tre vincitori per le sezioni racconto e poesia, un premio in buoni libro per la sezione under 18. La quota di partecipazione è di 10 euro per le prime due sezioni. Partecipazione gratuita per la sezione minorenni. Le opere dei primi 10 classificati di tutte le categorie saranno pubblicate in un volume antologico.

Per domande e informazioni si può scrivere a concorso@amicidicivica.it o chiamare il 339.37.00.383. Bando e scheda di partecipazione sono su www.civicaonline.it e www.amicidicivica.it

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa