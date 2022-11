Sbaglia porta e cade nello scantinato del ristorante: grave 71enne

Grave incidente oggi intorno alle 13.30 per un cliente in un ristorante di Firenze, nella piazza del Mercato Centrale. Secondo le riscostruzioni l'uomo, 71enne, stava cercando il bagno ma avrebbe aperto la porta sbagliata, quella accanto, precipitando negli scantinati. La porta aperta per errore era riservata al personale, e dava su una ripida rampa di scale diretta alle cantine. Il cliente non ce l'avrebbe fatta a recuperare l'equilibrio cadendo per le scale, riportando traumi e contusioni.

L'uomo è stato subito soccorso dal personale del locale, che ha allertato il 118, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I sanitari hanno portato il 71enne d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi per i traumi riportati dalla caduta.