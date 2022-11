Sequestrati al mercato di Follonica giocattoli e accessori telefonici non sicuri

I militari della Guardia di Finanza di Follonica hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 10.000 prodotti, di cui circa 3.500 giocattoli, privi dei requisiti minimi di sicurezza e perciò pericolosi per la salute, segnalando i titolari degli esercizi ambulanti alla competente Camera di Commercio per le valutazioni sulle sanzioni da adottare.

Questa volta l’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata sul mercato settimanale di Follonica, una delle zone di maggior affluenza per la cittadinanza.

A seguito del monitoraggio della merce posta in vendita sulle bancarelle, infatti, i militari hanno notato che due commercianti ambulanti esponevano numerosi prodotti tra cui diversi giocattoli per bambini ed accessori per la telefonia mobile. Dagli accertamenti è emerso che la quasi totalità della merce posta in commercio non rispettava i requisiti e le indicazioni di sicurezza per il consumatore previsti dalle normative nazionali e comunitarie.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo messo in campo dalla Guardia di Finanza per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i cittadini e per fornire una concreta risposta di legalità agli imprenditori onesti: contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.