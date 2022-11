"Sono minorenne, sono intoccabile": minaccia poliziotti dopo il tentato furto

Era stato beccato a forzare uno scooter in zona piazza Dalmazia-viale Morgagni assieme a un amico ma all'arrivo della polizia ha minacciato gli agenti: "Sono minorenne non potete farmi nulla. Sono intoccabile. Sbirri vi accoltello". Il giovane ha infatti 13 anni ed è fiorentino ma di origine straniera. Non è scattata la denuncia proprio perché non imputabile ma verrà segnalato all'autorità minorile per concorso in tentato furto, rifiuto di fornire le generalità e minacce a pubblico ufficiale. Il complice, 15 anni, anch'egli fiorentino di origine straniera, è stato denunciato per tentato furto e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

A beccare i giovani un finanziere libero dal servizio: quando ha mostrato il tesserino e chiesto i documenti il più grande ha consegnato anche un coltello a serramanico, l'altro ha detto di non volersi fare identificare. La situazione è peggiorata all'arrivo della volante della polizia. I poliziotti sono riusciti a calmare il ragazzino che insieme all'amico è stato accompagnato in questura, dove poi sono stati riaffidati ai genitori ai quali sono state chiarite le circostanze con cui hanno agito i ragazzi.