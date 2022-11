Sorpresi con la droga, due giovani segnalati a Cerreto Guidi

Fermati durante un controllo, addosso avevano qualche grammo di hashish. Per questo sabato i carabinieri di Cerreto Guidi hanno segnalato due giovani, 19 e 23 anni rispettivamente albanese e italiano, per possesso di sostanze stupefacenti.

I militari stavano effettuando un servizio di vigilanza quando, a pochi passi dal Comune, hanno notato un gruppo di ragazzi. Il controllo è scattato a seguito dell'atteggiamento sospetto da parte dei due giovani, parte del gruppo. Il sospetto dei carabinieri è stato confermato, poiché i due sono stati trovati in possesso della sostanza, nascosta nei vestiti. Per entrambi è scattata la segnalazione alla prefettura di Firenze e ora resteranno in attesa dei successivi provvedimenti dell'autorità amministrativa.