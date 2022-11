"Strada sterrata per il nido di Limite": la protesta di una lettrice

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata da parte di una residente di Limite sull'Arno sui disagi provocati dal traffico di accesso e ritorno alla scuola d'infanzia e del nido locale. Siamo in via del Praticcio, "una zona molto carina e tranquilla a ridosso delle colline", spiega la lettrice "anche se rimangono evidenti i problemi legati all'accesso e alla viabilità".

La strada è dissestata, i pedoni non possono usufruire di un marciapiede e in orario di entrata e di uscita il parcheggio e la sosta diventano selvaggi. "Passeggini, pedoni, biciclette affollano la strada quotidianamente. Portare i figli a scuola a piedi o in bicicletta dovrebbe essere un plus in un comune dove per ridurre l'inquinamento sono state distribuite borracce a tutti i bambini".

Guardando alla situazione generale del territorio, la lettrice afferma che "le aree verdi, i marciapiedi, gli alberi, i giochi per i bambini dovrebbero essere costantemente in evoluzione o quantomeno essere adeguati al bacino d'utenza pur piccolo che sia".