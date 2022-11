Tenta di rubare materiale edile da un cantiere: denunciato 50enne

I carabinieri di Cecina hanno denunciato all’AG di Livorno un 50enne residente a Como, ma domiciliato in provincia di Perugia, poiché gravemente indiziato del reato di tentato furto di materiale edile.

In un periodo in cui tutto aumenta e non sempre tutto è di facile reperimento, un uomo aveva pensato di aggirare in maniera illecita il problema. Individuato il cantiere nei pressi di un’abitazione privata dove si stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione, aveva posteggiato l’auto ad una certa distanza per poi andare a rubare del materiale edile.

Gli strani movimenti dell’estraneo nei pressi del cantiere non sono però passati inosservati alla vista del proprietario dell’immobile il quale, dopo essersi annotato la targa dell’auto, ha chiamato il numero di emergenza 112. L’operatore della Centrale Operativa di Cecina, oltre a diramare immediatamente le ricerche alle pattuglie in circolazione, grazie al sistema di videosorveglianza del Comune di Cecina, è riuscito ad individuare l’area in cui stava transitando l’autovettura ed ha potuto indirizzare una pattuglia dei Carabinieri del NORM che l’ha intercettata e fermata.

Nell’auto i carabinieri hanno effettivamente due travi di legno del valore complessivo stimato di circa mille euro. L’uomo è stato quindi denunciato per furto tentato ed il materiale restituito al legittimo proprietario la cui tempestiva telefonata, unita alle pattuglie dell’Arma sempre presenti a presidiare il territorio, ha consentito di evitare che venisse consumato un furto.